À Papeete, on va voter

Rédaction web avec Sam Teinaore

Des files d’attente se sont formées dès l’ouverture des bureaux de vote de Papeete. Même si la foule a rapidement déserté, la mobilisation devrait être supérieure à celle du premier tour. Selon Michel Buillard, le taux de participation devrait « augmenter de 5 à 7 % ». Même s’il reste bas sur toutes les circonscriptions en général, les électeurs « participent, et c’est l’essentiel », ajoute le maire.L’abstention était le grand vainqueur du premier tour avec un taux record de 51,29%. Ce matin, la tendance était légèrement plus optimiste pour l’ensemble des circonscriptions. À 11h45, 21,76% de la population avait voté, contre 17,58 % à la même heure il y a deux semaines.Il faut aussi « prendre en compte l’usure des électeurs » qui ont dû participer à six scrutins depuis le début de l’année. « Ça a commencé par les primaires, puis la présidentielle, puis les législatives, les gens sont un peu fiu ! »Le prochain scrutin se déroulera en 2018 pour avec l’élection des représentants à l’Assemblée de la Polynésie.