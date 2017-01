A Pamatai, les élèves de l'école primaire dispatchés dans 2 autres établissements

Rédaction web avec Manava Tepa

Les élèves de l'école primaire de Pamatai n'ont pas retrouvé leurs salles de classe ce lundi. Ils ont été dispatchés dans deux établissements : Vaiaha et Farahei Nui. Ils y resteront jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ils ont dû quitter leur école pour une bonne raison : des travaux importants de rénovation vont débuter. Désamiantage, eau, assainissement, électricité... "Il y a entre 2 et 3 mois de travaux pour le désamiantage. Ensuite, on commence vraiment les travaux à proprement dit, concernant, l'eau, l'électricité, l'assainissement, tout ce qui est bâtiment... Et ça il y en a à peu près pour 3 mois de travaux. On table pour pouvoir faire une rentrée à peu près correcte au mois d'août", explique Victoire Laurent, 4e adjointe au maire de Faa'a, en charge de l'Éducation.Les enfants n'ont pas pu être envoyés dans une seule école. "Il y avait de la place à Vaiaha, mais on ne pouvait pas regrouper tous les enfants dans une même école parce qu'on n’avait pas assez de classes. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a regroupé surtout les grands : CM2, CM1 vers Vaiaha et les plus petits on les a mis vers Farahei. Ils sont dans un lieu où ils sont séparés des élèves de l'école de Farahei pour qu'ils restent dans leur petit cocon parce qu'on a encore des petits qui ont besoin d'être maternés et de retrouver leurs repères", explique Victoire Laurent.L'école de Farahei Nui accueille donc les élèves du CP au CE2. Quant aux élèves de CM1 et CM2, c'est à l'école de Vaiaha qu'ils devront se rendre à présent.Le matin, les parents déposent leurs enfants sur le parking de l'école de Pamatai. Un bus les emmène ensuite dans leurs nouvelles classes. Une organisation qui a quelque peu inquiété les parents. Avant les vacances de Noël, plusieurs rencontres ont été organisées par la directrice de l'école. "Ce qui inquiétait surtout les parents c'était la prise en charge des élèves au niveau des transports scolaires. C'était un peu compliqué, mais on a fait deux séances d'essais avant les vacances pour que les élèves ne soient pas trop perdus, qu'ils sachent dans quel bus ils doivent monter, dans quelle école ils doivent descendre. On a trouvé des petits stratagèmes, on a fabriqué des cartes. Chaque élève a sa carte : rose pour une école, jaune pour l'autre. Les chauffeurs de bus commencent à repérer et de toute manière on a nos femmes de service qui sont là aussi pour accueillir les élèves", détaille Corinne Ferey la directrice.Le budget pour la rénovation de l'école de Pamatai a été fixé à 200 millions de Fcfp.