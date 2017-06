A Arue, on se mobilisera au deuxième tour

Rédaction Web avec Tamara Sentis

Pourtant toutes les conditions étaient réunies pour attirer les votants : des équipes s’assuraient que chacun trouve une place de parking, des enceintes diffusaient de la musique, plusieurs stands de ma’a attendaient les clients et dans les bureaux on distribuait des bonbons à la sortie des isoloirs.Selon les assesseurs, le taux de participation en milieu de journée ne dépassait pas celui de la Présidentielle. Devant les bureaux, quelques timides drapeaux mais une ambiance très calme. Là-bas, tous prédisent une mobilisation plus importante pour le deuxième tour.