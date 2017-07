9e du raid côtier de Port-Camargue, Tahiti reste leader

S’il y avait une palme à décerner au raid côtier le plus fermé de ce Tour de France à la voile 2017, celui de Port-Camargue, 7e acte, l’aurait remporté haut la main, dimanche 23 juillet.



Long de 45 milles avant d’être réduit de 10 milles, le parcours du jour formait un triangle fermé avec deux longs bords, de près et de portant, et donc avec très peu coups tactiques possibles. S’ajoutait à ça l’heure et demie de retard pour attendre que la brise thermique ne rentre, il n’en fallait pas plus pour faire de cette journée une journée noire.



Dans cette course de flotte où les 29 bateaux s’élancent en même temps, il fallait réussir son départ. Départ qui n’a pas souri aux Tahitiens, partis dans le milieu de la flotte. Au passage de la première bouée, ils se situaient en 18e poistion bien loin derrière les leaders dont l’équipe mixte locale « Pays d’Or-Hérault Pink Lady » et SFS, de retour dans la match.



Avec très peu d’occasions et de possibilités de lancer des stratégies différentes des autres bateaux, les Tahitiens ont tout donné sur la vitesse. Au final, ils terminent 9e laissant échapper seulement cinq petits points à leur dauphin au général, Fondation FDJ de Damien Seguin, 4e du jour, revenu à 8 longueurs. Même après une journée moyenne, le moral reste bon au sein de l’équipage tahitien qui reste focalisé sur leur propre performance.



Demain, les conditions s’annoncent assez relevées avec des prévisions de plus de 20 nœuds de vent.



Classement général provisoire :

1-Trésors de Tahiti (600 points)

2- Fondation FDJ (592 points)

3-Oman Sail (581 points)

4-SFS (580 points)



Programme du Tour de France à la Voile 2017 :

- Acte 8 - Marseille (26-27 juillet)

- Acte 9 - Nice (28-29-30 juillet)