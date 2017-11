SOCIÉTÉ

92% des produits locaux sont conformes à la réglementation européenne

Mardi 14 Novembre 2017 à 17:44 | Lu 90 fois

AGRICULTURE - Le ministre du Développement des ressources primaires, Tearii Alpha a présenté, mardi, les résultats des campagnes d’analyses des résidus de pesticides dans les fruits et légumes, locaux et importés, réalisées par la Direction de l’Agriculture. Il en ressort que 92% des produits locaux et 46% des produits importés sont considérés comme conformes, selon la réglementation européenne.

