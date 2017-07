8 mois de prison ferme pour l'auteur des coups de couteau

Rédaction web avec Brandy Tevero et Oriano Tefau

Les deux militaires, engagés dans les fusiliers marins, comparaissaient pour violence volontaire en réunion avec usage d'une arme, et risquaient jusqu'à sept années de prison. L'auteur des coups de couteau a été condamné à 8 mois de prison ferme, son comparse a lui été condamné à un an avec sursis.Rappel des faits. Dans la nuit de vendredi à samedi, les deux victimes se sont rendues dans un bar de Papeete pour célébrer un anniversaire. A l'intérieur, les militaires fêtaient le 14 juillet, et avaient déja bien consommé de l'alcool. Bousculade, regards de travers et appuyés de part et d'autres, provocations, seraient semble t-il à l'origine de la bagarre."Ils nous fixaient du regard, et l'on sentait bien qu'ils voulaient se bagarrer," témoigne l'une des victimes, blessée par un coup de couteau à l'avant-bras. Dès la sortie du bar, les militaires leur ont emboité le pas, et des échanges de coups s'en sont suivis . "On a échangé quelques coups, puis l'un deux a poignardé mon ami. Moi, c'est en voulant me protéger, que j'ai été touché au bras. Après, ils se sont enfuis."Dans le feu de l'action, ils n'ont pas vu que l'un des militaires avait sorti un couteau. Ce n'est qu'au moment où l'un des jeunes a ressenti une douleur au ventre, qu'ils se sont aperçu qu'il avait été poignardé. "On a vu qu'il était blessé et que sa plaie était profonde." La victime touchée à l'abdomen, est pour l'heure toujours à l'hôpital. Selon les médecins, ses jours ne sont pas en danger.