7 paquebots de croisière, près de 10 000 touristes à Tahiti la semaine prochaine

Lundi le Insigna de la compagnie Oceania Cruise, en provenance de Nuku Hiva et Rangiroa, fera escale pour la journée à Papeete. Il restera à quai de 8 à 19 heures. Il sera le lendemain à Bora Bora. Ce navire transporte 684 passagers et 375 membres d'équipage.Mardi, ce sont pas moins de... 4 bateaux de croisières qui feront escale à Papeete ! Le Seven Seas Navigator arrivera à Tahiti à 7 heures avec 490 passagers et 340 membres d'équipage. Il repartira vers Bora Bora à 20 heures.Le Arcadia arrivera quant à lui à 8 heures avec... 2388 passagers et 866 membres d'équipage. Il repartira à 17 heures.Le Black Watch arrivera juste après, à 10 heures, avec 775 passagers et 415 membres d'équipage. Il repartira à 20 heures.C'est à cette heure qu'arrivera le Maasdam de Holland America Line avec 1 250 passagers et 580 membres d'équipage. Il repartira le lendemain mercredi à 20 heures.Mercredi le Magella arrivera à 8 heures en provenance de Nuku Hiva. Il repartira avec ses 1860 passagers et 680 membres d'équipage le soir même à 19 heures, pour Bora Bora.Une heure après, à 20 heures, le navire Artania de Phoenix Cruise arrivera avec 1260 passagers et 530 membres d'équipage. Il repartira jeudi à 20 heures en direction de Raiatea puis Bora Bora.