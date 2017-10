7.2 kg de viande de tortue et plus de 100 litres de komo puaka saisis

Rédaction web

Mercredi vers 15h30 , les agents de la brigade des douanes de Papeete ont mis en place un dispositif de contrôle sur la gare maritime.Dans le coffre d'un véhicule, ils ont découvert une glacière contenant 7.2kg de viande de tortue marine. Le propriétaire, qui a avoué qu'il s'agissait de tortue, a été incapable de justifier l'origine légale de la marchandise. Après un interrogatoire, les douaniers ont finalement découvert que la tortue avait été pêchée à Maiao.Pour rappel, toutes les espèces de tortues marines fréquentant les eaux polynésiennes sont protégées. Les agents des douanes se sont rendus au domicile du propriétaire de la viande. Et ils y ont découvert 108,1 litres de komo puaka détenus sans preuve d'achat et des bouteilles en plastique neuves. Il s'agit de la plus grosse saisie d’alcool frelaté jamais réalisée par la douane sur Tahiti... L'homme se livrait à la revente illégale. Il a avoué que l'alcool était revendu 500 Fcfp le litre dans son quartier.Sur décision du Parquet, ll a été remis en liberté. Il sera ultérieurement convoqué par la gendarmerie de Faa'a, chargée de l'enquête, pour s'expliquer.