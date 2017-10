6e fête du potiron à Papeete : tout le programme

Rédaction web

La citrouille, ou le potiron en Polynésie, c'est l'emblème d'Halloween. Chaque année, Papeete célèbre donc ce cucurbitacé avec des animations diverses le week-end d'Halloween. Le but : promouvoir le potiron et sa filière de production, faire découvrir le potiron et inciter la population à l'intégrer à son alimentation quotidienne.Cette année au programme de la fête du potiron : des jeux concours (estimation du poids de potirons, déguisements d'enfants et déguisement de poneys, concours de potirons sculptés) mais aussi un stand de dégustation, des ateliers pour enfants, un clown, des démonstrations de magie, de body painting, un marché en pleine ville, des distributions de friandises....La fête se déroulera sur deux jours : vendredi de midi à 17 heures, et samedi de 9 à 17 heures.