67% des Français de métropole aimeraient visiter la Polynésie

Quand on parle de destinations d'outre-mer aux Français de métropole, ce n'est pas la Polynésie qui vient à l'esprit en premier. C'est ce que montre une étude réalisée par Harris interactive, , comme le rapportent nos confrères de Tahiti infos. La Martinique, la Guadeloupe (52%), et la Réunion 48% sont en tête. Le fenua vient après (26%).Sur 1613 Français de métropole interrogés, 11% ont bien connu la Polynésie et 8% ont des liens personnels avec le fenua. Contre 18% pour la Réunion, en tête.6% ont déjà visité la Polynésie française, contre 19% la Martinique, qui est en tête.Ce n'est pourtant pas l'envie qui manque. 67% des Français de métropole aimeraient visiter Tahiti et ses îles.Parmi les critères importants dans le choix d'une destination, 45% des personnes interrogées évoquent un lieu "qui dispose d'espaces naturels remarquables, de paysages d'exception", 39% d'habitants "chaleureux, accueillants", 38% "dont le climat est favorable". Jusque là, la Polynésie colle parfaitement au tableau.Mais 40% des personnes interrogées parlent d'une destination "accessible financièrement, pas trop chère".