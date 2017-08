6,6 milliards Fcfp pour l'OPH

Dans le cadre de la mise en œuvre du "Plan logement" du Gouvernement, l’OPH a proposé une programmation complémentaire d’opérations de logements représentant un cout total d’investissement de 6,6 milliards Fcfp, pris en charge par le Pays. Ces fonds sont destinés à l’OPH, afin que l’établissement poursuive ses programmes de logements neufs, répondant ainsi à la demande des familles les moins favorisées de l’ensemble de la Polynésie, et qu’il engage des travaux d’amélioration et de sécurisation du parc actuel de logements sociaux.



Ainsi, la programmation complémentaire 2017 de l’OPH prévoit les opérations suivantes :

- l’acquisition une assiette foncière pour la réalisation d’une opération de 32 logements individuels jumelés à Tautira;

- la réalisation de 8 opérations de logements neufs (284 logements) dont le lancement des phases travaux pour 6 nouvelles résidences sociales (212 logements) sur les communes de Papeete, Faa’a, Mahina et Vairao;

- le lancement des études de diagnostics pour les opérations de réhabilitation de 10 lotissements et les lotissements Erima 1 et 2 sur la commune d’Arue,

- la poursuite des travaux de réhabilitation de la Cité Grand (120 logements) à Pirae,

- le démarrage des travaux de viabilisation des parcelles : 127 lots dans les iles de Fakarava , Hao, Kaukura, Makemo, Nuku Hiva, Takapoto, Tikehau et Manihi et 8 lots dans la commune de Tiarei,

-la réalisation d’une étude et des travaux de deux forages de reconnaissance des ressources en eau souterraine à Afaahiti qui conditionnent la réalisation du projet Atihiva de construction de 40 logements individuels.