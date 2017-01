600 chinois fortunés au fenua

Rédaction Web avec Esther Parau Cordette

"En majorité, ce sont des couples, mais nous avons aussi des familles. C'est une clientèle assez aisée. Pour preuve, la totalité de ces touristes que l'on accueille logeront dans des hôtels cinq étoiles à Bora Bora", explique Grégoire Beau, directeur de l'agence Tahiti Islands Travel, une nouvelle agence spécialisée dans les voyages privatifs haut de gamme.Très peu de ces touristes fortunés parlent l'anglais et encore moins le français, ce qui oblige Tahiti Islands Travel à se plier en quatre pour leur porter assistance lors des formalités d'embarquement."Ce sont des clients que l'on assiste énormément sur la partie transfert, assistance pour les vols Air Tahiti. On essaie toujours d'apporter du staff chinois qui parle le mandarin pour pouvoir les aider aux enregistrements."Afin de se positionner sur ce marché de niche, la toute jeune agence qui a un an d'existence, a ouvert, pour parvenir à ses fins, un bureau en Chine. "C'est un marché qui était prioritaire pour notre agence et l'on a réussi ,cette année, à avoir de nombreux clients qui nous viennent de Chine. C'est un marché émergeant qui se développe très vite."Etre présent sur ce segment, c'est bien, mais y demeurer, c'est encore mieux, car la concurrence est rude et les tours opérateurs chinois, sont réputés très changeants en terme de partenaires... "Ils font chaque année des appels d'offres, et nous avons remporté le marché. (...) Il y a une vraie concurrence sur le marché chinois, puisque celui-ci explose en ce moment . Il est aujourd'hui le premier marché mondial pour l'envoi de touristes à l'étranger."Quant à ce qui distingue Tahiti Islands Travel de ses autres concurrents: "Si globalement on propose à peu près les mêmes services, on va faire la différence sur la manière dont on traite les demandes. Mais l'on reste sur des services similaires" précise Grégoire Beau.En 2016, la nombre de touristes chinois en Polynésie a progressé de près de 11%.