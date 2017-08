528 plants de cannabis découverts à Taiarapu Ouest

Jeudi 24 août, une opération de lutte contre les stupéfiants a été effectuée sur les communes de Taiarapu Ouest . Les militaires de la brigade et du DSI de Taravao ont découvert sur deux propriétés, 32 plants à Teahupoo et 496 plants à Vairao soit un total de 528 plants de cannabis.

Trois hommes âgés entre 36 et 57 ans ont été entendus sur les faits. Sur instructions du Parquet, les plants de Paka ont été détruts par incinération.