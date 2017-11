500 000 Fcfp d'amende si vous roulez sans permis

Rédaction web avec communiqué

Les services du Pays et de la justice à travers ces mesures espèrent ainsi lutter plus efficacement contre les comportements à risques, grâce à une sévérité plus exemplaire.Ainsi, pour le gouvernement, le code de la route polynésien doit s’adapter aux orientations de l’Etat en matière de sécurité intérieure, qui a durci les sanctions des délits de refus de s’arrêter à un barrage routier ou de subir un contrôle sur le véhicule et ses occupants. Cette réforme fait suite aux attaques à la "voiture-bélier" qui se sont récemment multipliées à travers le monde.Ce projet instaure un mécanisme de suspension, voire d’annulation de la "capacité de conduire" en cas d’infraction grave au code de la route, comme cela existe pour le permis de conduire.Pour mémoire, la capacité de conduire a été créée en 2016, pour permettre aux habitants des îles peu denses et faiblement urbanisées de conduire au terme d’un examen simplifié, mais avec un minimum de formation. La menace d’un retrait de ce titre de conduite vise à faire prendre conscience de sa valeur à ses détenteurs.Troisièmement, ce projet renforce les sanctions encourues par les conducteurs en cas de non-respect d’une décision affectant la validité de leur titre de conduite. Ainsi, le fait de refuser de restituer son titre de conduite, de continuer à conduire, ou bien encore d’obtenir ou de tenter d’obtenir un titre de façon frauduleuse, suite à une décision de restriction de son droit de conduire, exposera le délinquant à une peine pouvant atteindre 500 000 Fcfp et 2 ans d’emprisonnement (contre 280 000 Fcfp et 2 mois actuellement).