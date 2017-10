50.000 visiteurs pour la Foire Agricole 2017

Sam Teinaore

Dans la joie et la bonne humeur, les restaurateurs proposaient ce dimanche matin leurs dernières assiettes de ma’a Tahiti. La foire se termine donc sur une note positive pour les restaurants. La paroisse de Teahupoo venue tenir un stand de restauration pour récolter des fonds, pour acheter du matériel pour leur temple et leur salle de réunion, voient leur vœux s'exaucer.Sur les étals des agriculteurs il ne restait plus grand-chose, la majorité de la production ayant été vendue durant la semaine écoulée. Les cours de cuisine, la petite nouveauté de cette année, ont remporté un francs succès auprès des visiteurs.Avec près de 50.000 visiteurs, l’édition 2017 de la Foire Agricole tire un bilan positif. Les tous petits devront attendre l’édition 2018 pour pouvoir se faire prendre en photo avec les animaux de la ferme ou faire des balades à dos de poney.