427 plants de paka saisis à Huahine

Les investigations permettent de confirmer l'existence de quatre plantations de cannabis et d'identifier les propriétaires.Les opérations de perquisition permettent la découverte de 427 plants de cannabis sur pied. Les propriétaires des plantations, trois hommes et une femme âgés entre 33 et 49 ans, reconnaissent cultiver du cannabis dans le but de le revendre.



Sur instructions du Parquet de Papeete, les plants de cannabis découverts sont détruits par incinération. Les mis en cause font l’objet d’une ordonnance pénale.