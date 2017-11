4 000 enfants pour fêter Noël avant l'heure

Rédaction web avec Tamara Sentis

Ce samedi, les jardins de la mairie de Punaauia se sont transformés en fête foraine ouverte à tous les enfants sans distinction d’âge ou de classe sociale. "C'est bien, il y a des tobogans", "Il y a plein de jeux, c'est super!", "On s'amuse, c'est cool noël pour tous !" telles étaient les phrases qui revenaient le plus souvent dans les propos des enfants quand on leur demandait leurs impressions sur ce Noël pour tous.Concours de chant, manèges, toboggans et bien sur la distribution de gouter. Tout est gratuit. Mais la palme de l'attraction la plus plébiscitée revient sans conteste possible à la tyrolienne du RSMA qui s'est taillée la part du lion chez les enfants."C'est tout de même la quarante et unième édition de Noël pour tous, et la machine est bien huilée. On a 120 bénévoles qui nous aident pour cet événement, ce qui est très important, d'autant que l'on attend 4 000 enfants tout au long de la journée.", explique Alexandre Degrenne - co-organisateur de la journée.L’opération avait une double utilité puisqu’une collecte de vêtements et jouets usagés était également mise en place. Plusieurs containers ont été collectés. Ils seront redistribués dans les quartiers défavorisés quelques jours avant noël.