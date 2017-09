373 millions Fcfp pour la rénovation et la restructuration de collèges

Les études de ces opérations ont été financées sur fonds propres par la Polynésie française dans une perspective de dynamisation des programmations.





Autres points abordés en conseil des ministres:

- Construction d’un centre technique sportif à Taharu’u –Papara

- Modification du calendrier des grandes manifestations sportives

- Création et organisation du brevet professionnel polynésien de guide d’activités physiques de pleine nature

- Soutien au championnat du monde de va’a

- Attribution de subvention de fonctionnement aux associations sportives et de jeunesse

- Projet de loi du Pays réglementant le titre et la profession d’expert-comptable

- Ouverture d’un quota spécifique d’importation de fleurs coupées pour les fêtes de la Toussaint et la Saint Valentin 2018

- Soutenir l’investissement des petites entreprises : subvention pour le lancement de la plateforme Initiative Polynésie française

- Organisation de la deuxième Conférence économique de l’année

- Attribution d’aides financières pour les entreprises

- Agrément de quatre projets d’investissement en défiscalisation locale

- Aide financière à Saint Barthélémy et à Saint-Martin suite au passage de l’ouragan Irma

- Révision du PGA de la commune de Paea

- Modifications relatives à la chambre et au registre de l’agriculture et de la pêche lagonaire

- Modifications pour l’obtention de la carte agricole et création d’une carte agricole provisoire

- Organisation d’examens de préparateur de vanille de Tahiti

- Contribution des employeurs à la retraite complémentaire

- Réfection du débarcadère d’Amanu

- Aide financière au Comité territorial de prévention et de sécurité routière pour l’éducation en milieu scolaire

- Convention de partenariat avec l’Association comité organisateur Hawaiki Nui va’a

- Subventions aux établissements d’enseignement pour des opérations de surveillance de baignade

- Plan de gestion du paysage culturel Taputapuātea