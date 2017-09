2e soldes de l'année : les commerces s'engagent pour l'environnement

Rédaction web

Des commerces de Tahiti, Moorea, Raiatea, mais aussi des Marquises participent. À Raiatea, Uturoa Centre-Ville prévoit une tournée des orchestres en centre-ville et un animateur qui diffusera les offres des commerçants toute la journée du 27 septembre.Pour cette deuxième période de soldes, une nocturne est prévue vendredi 29 septembre jusqu'à 21 heures. 57 commerces de Papeete y participeront. La réglementation impose que les produits mis en solde soient à la vente depuis au moins un mois avant la date des soldes.Pour cette nouvelle période de soldes, la CCISM a souhaité continuer dans sa démarche d’orienter les commerçants vers des alternatives aux sacs en plastique. L’objectif est également d’anticiper une éventuelle réglementation en étude concernant les conséquences de l’interdiction de l’utilisation des sacs en plastique à usage unique.10 000 sacs en papier vont être distribués à 31 commerces engagés dans la démarche. Malgré leur production qui reste énergivore, les sacs en papier sont entièrement biodégradables et recyclables. Les sacs en papier proposés sont produits localement.L’objectif de cette opération est de faire évoluer de manière progressive les comportements vers des alternatives plus respectueuses de l’environnement telles que les sacs en papier, les sacs réutilisables ou encore les sacs en pae’ore.