M.K

Le chat Keishi a disparu le 15 décembre dernier. L'animal a voyagé par fret sur Air Tahiti. Mais à l'arrivée, la cage était vide. Une erreur de manipulation serait à l'origine de sa disparition. Depuis, sa maîtresse Ludivine se bat pour le retrouver. Pétition, sit-in, multiples demandes d'accès à l'aéroport... Rien n'y a fait. Le chat reste introuvable. Le 30 janvier, Air Tahiti a finalement décidé de mettre un terme aux recherches. "C'est avec regret que nous avons pris la décision de mettre un terme au dispositif de recherches, lesquelles durent depuis six semaines", a annoncé la compagnie dans un communiqué.Expliquant ne pouvoir "hélas, continuer à mobiliser autant de moyens plus longtemps " Air Tahiti soulignait également que les numéros d'urgence restent actifs au cas où un chat correspondant à la description de Keishi était aperçu.Les soutiens de Ludivine ne comptent pas baisser les bras. La page Facebook dédiée est toujours active. Et ce lundi, une annonce est venue leur redonner espoir. Quito Braun Ortega annonce qu'il offrira une récompense de 250 000 Fcfp à la personne qui retrouvera Keishi. Une décision qu'il a confirmée à Tahiti Nui Télévision."Pour pouvoir à nouveau activement rechercher son chat Keishi, Ludivine Marcelis, avec mon aide, procédera à une nouvelle demande d’accès aux zones réservées de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, auprès des administrations et des sociétés concernées. Dans l’attente de recevoir leurs réponses autorisant l’accès demandé, j’offre personnellement une récompense de : 250 000Fcfp à la personne qui trouvera et qui remettra le chat Keishi entre les mains de Ludivine Marcelis", a écrit l'homme d'affaires à la compagnie Air Tahiti. Cette offre est valable jusqu’au 20 février à minuit.Avis donc à ceux qui auraient vu Keishi... Cette annonce devrait en motiver plus d'un.