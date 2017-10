2 nouveaux cas difficiles pour Dr House

Episode n°3 Altruisme extrême

Lorsque le riche Benjamin Byrd s'effondre après avoir fait une généreuse donation d'un million de dollar, le docteur Park soupçonne qu'il souffre d'un problème neurologique, ce qui expliquerait son étrange comportement altruiste. Cependant, incapable de fournir une explication à cette syncope, et face à l'absence de réactions de Byrd aux différents traitements utilisés par l'équipe, House fait jouer ses relations pour solliciter l'aide de Jessica Adams, un médecin qu'il a cotoyé lors de son incarcération. D'autre part, tout en cherchant à soigner leur patient, Adams, Park et Numéro Treize doivent gérer leurs différents problèmes personnels...



Episode n°4 Placements à risque

Un PDG tombe mystérieusement malade à quelques jours de la signature d'un important contrat, qui doit entériner la délocalisation de la totalité de la production de son entreprise en Chine. House commence par négocier un accord financier illégal avec son patient, puis, confronté à la dégradation de son état de santé, mobilise son équipe pour essayer de le sauver. Pendant ce temps, Park se prépare pour son audition devant le conseil de discipline de l'hôpital, dirigé par Foreman, et le comportement du docteur Adams face au projet de son patient révèle un peu plus sa personnalité à ses collègues...





Série médicale américaine avec Hugh Laurie.