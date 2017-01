2 janvier : Papeete ville morte

Pas un chat dans les rues de Papeete. Le 1er janvier tombant un dimanche, de nombreuses administrations ont décidé de donner un jour de repos à leurs employés ce lundi. Et dans le privé, plusieurs entreprises ont suivi le mouvement.



Du côté des commerces, certains ont choisi de fermer leurs portes, et en profitent pour faire leur inventaire. "On a décidé de fermer parce que tous les ans à cette période de l'année la ville est morte, le personnel a besoin aussi de prendre des congés. Donc on profite de ce jour pour faire nous notre inventaire et mettre les couturières qui sont en principe 6 à l'atelier, en congé", explique la responsable d'une boutique de vêtement pour enfants.