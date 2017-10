2 600 participants au cross de La Mennais

Rédaction web avec Tamara Sentis et Davidson Bennett

C’est le rendez-vous immanquable du collège lycée La Mennais. Cette année encore, ils étaient 2 600 élèves, de la 6jusqu’aux classes de BTS, à y participer. "C'est un temps fort puisque déjà, ils n'ont pas cours de la matinée, puis on les sensibilise sur une activité physique. Il y en a qui peuvent jouer les premières places et se qualifier pour les championnats de Polynésie et les autres, ils ont un petit défi personnel à se lancer, comme essayer de terminer le cross sans marcher et sans s'arrêter.", explique Pierre Belhache, professeur d’EPS à La MennaisLes départs se font sur le terrain de football et c’est parti pour deux à trois kilomètres de course en fonction des catégories d’âge. Dress code de cette année : le rose. Signe du soutien de l’établissement à la cause du cancer du sein. Pourtant certains auraient préféré que le choix des tenues soit libre. Les terminales, pour qui c’est le dernier cross, voulaient finir en beauté. "L'année dernière certains ont couru en costume, et on les a laissé courir, alors que nous, non", se plaint une élève.L’interdiction de porter des costumes n’a visiblement pas entaché le moral des jeunes, qui ont quand même, pour certains, couru dans des tenues invraisemblables. La journée s’est achevée en musique et dans une grosse ambiance, avec la remise des prix.