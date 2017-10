2 137 kilos de cocaïne saisis depuis le début de l'année

Rédaction Web

Samedi 7 octobre, dans la baie de Taiohae au îles Marquises, les douaniers ont procédé au Contrôle d'un catamaran de 14 mètres battant le pavillon des iles Seychelles. Le bateau ainsi que ses occupants faisaient l'objet d'une surveillance des services de douane et de l'armée depuis quelques jours. La fouille du bateau a permis la découverte de 430 pains de cocaïne représentant un total de 500 kilos.A bord trois hommes. Un capitaine d'origine néerlandaise âgé de 61 ans, un matelot d'origine néerlandaise de 48 ans, et un matelot polonais de 25 ans. Tous trois ont été arrêtés, et acheminés à Papeete ou ils ont fait l'objet d'une garde à vue prolongée par le juge des détentions lundi.Selon Hervé Leroy, les investigations ont démontré que le voilier a suivi une route maritime Costa-Rica / Îles Marquises. Les mis en cause ont déclaré ignorer qu'ils transportaient de la cocaïne. Selon le procureur de la République, il est plus que vraisemblable que cette drogue était destinée à alimenter le marché australien, où la demande est importante.Les trois suspects seront déférés demain , mercredi, pour être présenté à un juge d'instruction où ils seront mis en examen des chefs d'importation, d'acquisition, de transport, de détention et de contrebande de marchandises prohibées, ainsi que d'association de malfaiteurs. Les peines encourues sont de 10 ans d'emprisonnement et de 900 millions Fcfp d'amende.Un juge d'instruction sera saisi pour continuer les investigations et identifier les commanditaires. Cette nouvelle saisie de cocaïne porte à quatre le nombre de bateaux contrôlés "positif" dans les eaux territoriales ou en haute mer. Pour Hervé Leroy, "Cela confirme bien que le Pacifique est une voie maritime empruntée par les narcotrafiquants".Avec cette nouvelle prise, depuis le début de l'année, ce sont 2 137 kilos de cocaïne qui ont été saisis.