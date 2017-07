19ème édition de "La Porquerollaise"

Rédaction Web

La Porquerollaise est une course en haute mer de va'a associant le surf ski et l'outrigger canoe. Classée comme Manifestation Internationale Libre cette épreuve compte dans le tableau des courses longue distance de la Fédération française de Canoë-Kayak.D'un parcours de 65 Km, distance maximale autorisée par la Fédération Française de Canoë-kayak pour les courses en haute mer, La Porquerollaise est ouvertes aux V6 avec changements de trois rameurs, aux K2 et OC2 avec changement de 2 rameurs.Le départ est donné depuis les plages des Salettes à Carqueiranne d'où les rameurs se dirigent vers les Les Fourmigues, longent ensuite la côte Sud de Porquerolles en se dirigeant vers l’île de Port Cros qu’ils effleurent, contourne l’île de Bagaud, pour revenir au point de départ en passant par le Grand et le Petit Ribaud, soit un parcours de 65 km.Pas moins de 22 équipages sont d’ores et déjà confirmés à l’inscription avec en sus, cerise sur le gâteau, le challenge Air Tahiti Nui permettant à la première équipe européenne de partir à Tahiti afin de participer à la mythique course "Hawaïki Nui Va’a".