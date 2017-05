18 mois de prison supplémentaires pour le détenu fiché S

Rédaction web avec Sam Teinaore

Le détenu a été condamné à 18 mois de prison supplémentaires ce jeudi après-midi en comparution immédiate. Il avait déjà été jugé pour ses agressions violentes et répétées sur un surveillant lors d’une altercation avec un codétenu. Il avait alors écopé d'une peine de trois ans et quatre mois de prison.Cet après-midi, les condamnations inscrites sur son casier judiciaire s’élèvent à 19. Sa peine de prison est désormais fixée à 14 ans et 9 mois.