17 familles ont reçu des aides à l'amélioration de l'habitat

Au travers du programme de lutte contre l’habitat insalubre, 17 familles de Tahiti et de Moorea ont reçu leurs aides en amélioration de l’habitat individuel (AAHI).Dans le cadre du programme "habitat dispersé", 24 familles de Tahiti et des îles ont également reçu les clés de leur nouveau fare OPH.Lors de cette remise d’aides, le ministre a tenu à remercier l’OPH et l’ensemble de son personnel pour les efforts consentis au cours de cet exercice et a rappelé la montée en puissance des réalisations depuis deux ans, soit 999 aides en matériaux réalisés contre 681 en 2015 et 97 en 2014, ainsi que, 250 fare OPH livrés en 2016 contre 121 en 2015 et 37 en 2014.