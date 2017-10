15,7 milliards Fcfp dépensés par les résidents à l'extérieur du Pays

Rédaction web avec communiqué

Au regard de la population polynésienne, moins du tiers des habitants ont voyagé à l'extérieur du pays au cours de cette année. Les mois de juin, juillet et décembre cumulent plus du tiers des départs.Quatre types de séjours sont distinctement identifiés : les longs voyages en métropole, les vacances de moins de quinze jours, les séjours des retraités et les déplacements pour études. Le shopping est l’objectif affiché pour un voyage sur dix.