154 cas de grippe signalés entre le 17 et 30 juillet

Rédaction Web

Concernant la grippe, La Polynésie française est en période d’épidémie de grippe. En semaines 29 et 30 : 154 cas ont été signalés par les médecins du réseau sentinelle et 2 prélèvements ont confirmé une grippe B.Pour se prémunir et / ou pour ne pas contaminer d'autres personnes, la direction de la Santé recommande:- Tenir les personnes fragiles (âgées, en ALD, obèses, femmes enceintes) à distance des personnes malades.- Eternuer dans sa manche ou en se couvrant la bouche.- Se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis le jeter à la poubelle.- Se laver les mains fréquemment, notamment après avoir éternué ou s’être mouché.Concernant la Dengue, le nombre de cas confirmés par les laboratoires s’élève à 24 (12 cas entre le 17 et 23 Juillet, et 12 cas entre le 24 et 30 juillet). Pendant cette période, les cas confirmés étaient localisés à Bora Bora, Moorea, Raiatea, Rimatara et Tahiti.Parmi les 25 cas confirmés :- 50 % étaient des enfants de moins de 15 ans.- 15 cas ont été sérotypés DENV-1.- 2 hospitalisations dont 1 enfant.- un enfant décédé dans la période allant du 17 au 23 Juillet.