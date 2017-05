15 ème édition du Trophée de l’amiral 2017

Rédaction Web

L’année passée près d’une centaine d’équipes y avaient pris part. Cet événement regroupe deux courses, une petite boucle de 12 km pour les catégories junior, féminine et mixte et une grande boucle de 24 km pour les catégories sénior, vétéran et entreprise.La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 02 juin à 17h00 à la fédération tahitienne de Vaa’a. Pas d’engagement sur place. Tarif 16 000 XPF par équipe. Offert avec l’inscription : un T-shirt par rameur, une casquette, un sachet repas et une boisson. Les trois premiers de chaque catégorie se verront remettre un prix en francs pacifique.06h10 Arrivée des équipes – Taaone, au cercle mixte interarmées07h50 Prière d’avant-course08h10 Départ de la petite boucle08h30 Départ de la grande boucle10h30 Arrivée des dernières équipesA partir 11h00 Proclamation des résultats et remise des récompenses