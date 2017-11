1436 personnes dépistées à Papeete pour la journée mondiale du diabète

Rédaction web

L'association des diabétiques et obèses de Polynésie (ADOPF) a organisé avec l’aide du Rotary Club et la mairie de Papeete, deux journées de dépistage et sensibilisation aux maladies non transmissibles (diabète – obésité – hypertension artérielle).Lundi et mardi au marché de Papeete, 1436 personnes ont pu bénéficier de conseils de la part de professionnels de la Santé (IDE- Médecin – AS) Membres de l’ADOPF. Ces dépistages ont eu lieu dans le cadre de la Journée mondiale du diabète fixée le 14 novembre, date de la découverte de l’Insuline.Selon la Caisse de Prévoyance sociale, en Polynésie, près de 2 300 personnes dépendent d’un traitement quotidien par l’insuline (type 1) pour leur survie et 5 300 patients présentent un diabète non insulino-dépendant (type 2).