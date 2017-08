1,4 tonne de cocaïne saisie à bord d’un voilier

Rédaction Web



Les quatre marins lituaniens et lettons qui étaient à son bord ont été placés en garde à vue par la gendarmerie de Nouméa, où ils sont arrivés ce mardi. Leur comportement au cours du mois dernier avait intrigué les autorités. Le bateau, qui avait fait relâche le 25 juin à proximité d’un atoll isolé des Tuamotu, , avait en effet navigué sans escale depuis le canal de Panama et avait annoncé vouloir faire route directement vers l’Australie, malgré une avarie.Le bateau, baptisé "L’Afalina" et battant pavillon de Gibraltar transportait l’équivalent en drogues d’une valeur de 100 millions d’euros sur le marché illicite, selon Hervé Ansquer, le vice-procureur du tribunal de Nouméa.