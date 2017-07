14 moniteurs en self-défense formés pour les polices municipales de Polynésie

Rédaction Web avec communiqué







Sous l'égide du CGF (Centre de Gestion de Formation) et encadrée par Thierry Delhief, 6 ème DAN en Aito Self et bâton de défense, ces journées de préparation vont s'échelonner sur trois semaines.Du 17 au 21 juillet, les stagiaires seront confrontés à l'apprentissage du maniement des bâtons de défense, à savoir, Tonfa et bâton télescopique, et des questions juridiques relatives au cadre légal.La deuxième semaine diligentée du 16 au 20 octobre prochain aura pour thème les gestes techniques pratiques d'intervention, le tout ponctué par un ensemble de mises en situation simulant des cas réels rencontrés sur la voie publique. Enfin deux journées pédagogiques permettront d'apprécier le comportement des instructeurs stagiaires et leurs facultés à adapter les techniques d'intervention dans un cadre juridique bien spécifique.Les 14 stagiaires ont préalablement été sélectionnés sur des critères sportifs, techniques de self défense et pédagogiques. Les policiers des communes de Papeete, Perae, Arue, Mahina, Punaauia, Faaa, Paea, Taravao, Bora Bora et Moreea ont tenté de faire partie de l'élite pouvant prétendre à la qualification de moniteur.Seules les stagiaires des communes de Faaa, Punaauia, Paea, Mahina, Perae et Bora Bora ont été retenus en relevant le défi de la présélection. Ces derniers auront donc intérêt à parfaire avec brio l'apprentissage qui leur sera dispensé afin de parfaire l'examen final de fin de stage organisé le 25 octobre, leur permettant d'accéder à la qualification de moniteur au sein de leur commune.L'objectif de cette formation est de maintenir les compétences techniques et professionnelles des agents de polices municipales au sein de leur commune, d'organiser des séances hebdomadaires permettant un entraînement technique et sportif au quotidien.