127 ans d'histoire à Papeete : une exposition pour mieux connaitre sa ville

La commune de Papeete organise depuis plusieurs années des expositions pour se réapproprier l'histoire de la ville. Cette année, le thème retenu est celui des goélettes. Le constat effectué après la découverte des îles par les Européens est celui d’un compromis de certaines embarcations, voire la disparition de certaines d’entre elles comme le va’a taurua, pirogue double à voile. Elle était destinée au cabotage pour une appropriation d’une embarcation étrangère - la goélette - dont la première recensée et construite localement date de 1789 par les révoltés de la Bounty.La goélette s’avère, en effet, plus pratique pour le cabotage et le transport de passagers. Elle occupe le paysage marin de cette zone Pacifique et sillonne nos mers pendant près de deux siècles avant de laisser place à des bateaux toujours plus grands construits en différents matériaux.Entre 120 et 130 panneaux seront présentés, ainsi que des objets de collection, des timbres et enveloppes premier jour, des tableaux d'artistes et des projections de films.L'exposition se tiendra aux premier et deuxième étages de la mairie de Papeete jusqu'au 19 mai.