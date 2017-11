119 millions Fcfp pour l'adduction en eau potable de Raivavae

Rédaction web avec communiqué

Les investissements étant principalement des projets dans le secteur de l’adduction en eau potable, Raivavae bénéficie donc du Prêt Vert à 0% proposé par l’AFD pour les projets des communes qui ont un impact positif sur l’environnement.La commune va pouvoir assurer la réfection de son réservoir d’eau, afin d’aborder sereinement la troisième phase de son schéma directeur de l’eau potable prévue pour 2018.Cette signature finalise une période d’instruction au cours de laquelle les agents de l’AFD, après avoir visité le site des projets avec le maire sur l’île des Australes, ont analysé les comptes de la commune et échangé avec ses élus et agents pour les appuyer dans la vision présente et future de leurs investissements.Après Rurutu, Tubuai et Rapa, Raivavae est la quatrième commune des Australes à solliciter le partenariat financier de l’AFD pour la réalisation de ses investissement depuis 2016.