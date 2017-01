1.4 tonne de cocaïne saisie à bord des deux voiliers arraisonnés en Polynésie

Rédaction Web

Jeudi dernier, nous révélions une opération d'arraisonnement d'un voilier au large des Marquises transportant à son bord de la cocaïne dont la quantité était estimée à plus de 400 kilos selon le Haut-commissariat. Lundi soir, les services des douanes perquisitionnaient un yacht, le"Mojito", stationné dans la marina de Arue, info révélée par Polynésie Première, qui indiquait que plusieurs centaines de kilos de cocaïne avait été découverts.Ce mercredi, Radio 1 confirme ce que nous vous annoncions, mardi, à savoir que les deux affaires étaient liées, précisant que ces deux saisies avaient été menées à partir d’un renseignement des services nationaux des douanes. Renseignement qui aurait permis d’identifier les deux catamarans appartenant au même propriétaire français.Selon nos confrères, ce serait finalement plus de 600 kilos qui auraient été saisis sur le voilier arraisonné au large des Marquises et 800 kilos sur le Mojito à la marina de Arue, dont les deux convoyeurs, un Français et un Panaméen ont été interpellés. Ils sont actuellement en garde à vue en compagnie des deux marins espagnols arrétés lors de la première opération. Le dossier devrait être transféré à la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris.