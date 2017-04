​Vidéo - Barack Obama a quitté la Polynésie

Mike Leyral, Jean-Baptiste Calvas et Bertrand Parent



C’est à bord du Rising Sun, un gigantesque yacht de luxe, que le couple Obama et ses célèbres amis sont arrivés dans la baie de Papeete en début de matinée.Le yacht a mouillé en face de l’aéroport. Trois annexes se sont ensuite chargées de déposer les Obama et leurs amis, dont l'acteur Tom Hanks, le rockeur Bruce Sringsteen et la présentatrice de talk-show Oprah Winfrey dans la zone nord de l’aéroport où un cortège de voitures de luxe les attendait, encadrées par de nombreux gendarmes.Après avoir roulé une centaine de mètres vers les trois jets qui les attendaient, Barack Obama a pris le temps de rencontrer, à l’abri des regards, quelques personnalités : le haut-commissaire René Bidal et son directeur de cabinet Frédéric Poisot, le président du Pays Edouard Fritch et le consul des Etats-Unis Christopher Kozely. Quelques minutes après cette poignée de main expresse, le couple Obama et ses amis se sont envolés.Retrouvez le reportage complet dans les journaux de TNTV de vendredi soir, et plus d'informations à venir sur notre site.