​Thomas Peyroton Dartet sortira de l’hôpital vendredi

Opéré des cervicales et pour de multiples fractures, au visage et au cou, le coureur souffrait également d’hématomes au cerveau. Mais aujourd’hui son état de santé s’est largement amélioré et il a eu l’autorisation de son chirurgien de sortir de l’hôpital vendredi prochain.Selon Benoit Rivals, du Vélo club de Tahiti, il devra toutefois entamer une longue convalescence avant de reprendre doucement le sport dans quelques mois. Thomas Peyroton Dartet pourrait repartir en métropole d’ici une quinzaine de jours. Sa compagne est arrivée de l'hexagone il y a une semaine pour être à ses côtés.