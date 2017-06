​Soirée spéciale élections ce soir sur TNTV

Rédaction web

Ce soir pour ce second tour des élections législatives, la rédaction de TNTV se mobilise :les deux journaux présentés par Mata Ihorai et Tamara Sentis seront consacrés principalement aux élections. Reportages, participation, faits marquants, duplex avec nos journalistes…Brandy Tevero et Tiare-Nui Pahuiri présenteront la grande soirée électorale en français et en tahitien. Dès 20 heures, grâce à nos envoyés spéciaux dans les communes et au haut-commissariat, nous vous donnerons les premiers résultats. Pour les commenter, plusieurs invités des principaux partis politiques seront avec nous.