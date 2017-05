​Les Tiki Toa impuissants face au Brésil

Rédaction web

Malgré l’incroyable parcours des Tiki Toa, nos champions échouent sèchement (6-0) en finale du mondial pour la seconde fois. Ce matin, ils affrontaient les redoutables joueurs brésiliens qui, une fois encore, ont prouvé au monde entier qu'ils étaient les maîtres de ce sport en obtenant leur cinquième titre mondial.Le match a été terrible pour les Tiki Toa dès le coup d’envoi. Les Brésiliens ouvrent le score après 14 secondes avec un but du numéro 11 brésilien, Mauricincho suite à une balle perdue de Teva Zaveroni.Très agressif, au bon sens du terme, les sud-américain affichent une technique de jeu infaillible. Mais les Tiki Toa ne laissent pas intimider. Ils avancent avec patience et persévérance.Mais les brésiliens surprennent à nouveau les rouges sur une contre-attaque et marquent un deuxième but avec Datinha malgré l’intervention de Heimanu Taiarui à la septième minute.Le deuxième tiers temps est à l’image du premier avec des Brésiliens qui impriment un pressing phénoménal. Les rouges multiplient tout de même les tentatives, mais sans inquiéter les hommes de Gilberto Sousa. Pire : Mauricincho aggrave la marque avec un troisième but suivi d’un quatrième de Catarinio.Le dernier tiers-temps est un calvaire pour les Tahitiens qui n’y croient plus. Le Brésil inscrit un cinquième but à quatre minutes de la fin puis un sixième par Daniel.Toutes les qualités que les Tiki Toa avaient montrées lors de ce tournoi sont étouffées par la domination brésilienne. Les Tahitiens s'inclinent sur un score final sévère de 6 buts à 0.Plus de 2 000 personnes s’étaient pourtant rassemblées à Toata pour suivre les champions de Tahiti sur écran géant. La seconde place consécutive des Tiki Toa dans une Coupe du monde reste cependant un authentique exploit : rappelons que les joueurs de cette équipe sont tous amateurs.