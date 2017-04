​La directrice de l’OPH démissionne

Bertrand Parent

La directrice de l’OPH, nommée en mars 2016, va quitter son poste. Convoquée à un entretien préalable à licenciement, elle a préféré devancer cette étape et, selon nos informations, donner lundi sa lettre de démission. Cette démission devrait être actée en conseil des ministres demain mercredi ou, au pire, la semaine prochaine.Nommée sous la tutelle de Tearii Alpha, Vaiani Garbutt rencontrait visiblement des problèmes depuis l’arrivée de Jean-Christophe Bouissou au ministère du logement en janvier dernier, à l’occasion du remaniement ministériel. Manifestement, le courant ne passait plus entre la directrice de l’OPH et son ministre.