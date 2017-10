​Edouard Fritch va rencontrer le pape le 9 novembre

Bertrand Parent



Le président de la Polynésie avait évoqué cette rencontre dans une interview au quotidien gratuit Tahiti Infos le 20 septembre dernier. Mais aujourd’hui c’est officiel : Edouard Fritch et une délégation de chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres du forum du Pacifique seront reçus en audience privée au Vatican le 9 novembre prochain.Le premier objectif de cette rencontre sera de parler environnement avec le pape François. Un sujet qui touche de près les territoires du Pacifique mais aussi le chef de l’église catholique qui a placé la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de son pontificat, consacrant une encyclique entière au sujet.Cette rencontre avec le Saint Père avait été demandée par les membres du forum dans le contexte de la Cop 23 qui doit se dérouler à Bonn en Allemagne du 6 au 17 novembre. "Le Forum se présentera devant le Pape pour lui confirmer notre adhésion entière à sa conception de notre mère, la Terre" avait déclaré Edouard Fritch à Tahiti Infos.