​Ben Harper murmure à l’oreille de Papeete

A l’heure prévue du concert, la file d’attente s’étire encore sur plusieurs centaines de mètres. Il faudra une heure et demi de plus que prévu pour remplir To’ata, avec presque 5000 spectateurs. La colère de ceux qui ont patienté sur le front de mer va vite retomber : avec « All my heart can take », Ben Harper apaise les esprits échauffés.